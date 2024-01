EU-Agrarpolitik Proteste in ganz Europa – darum gehen die Bauern auf die Straße

In Frankreich blockierten die Bauern am Mittwoch am dritten Tag in Folge wichtige Zufahrtsstraßen nach Paris und in andere große Städte. Nach Angaben der Regierung beteiligten sich rund 10.000 Landwirtinnen und Landwirte an den Protesten. Von Zugeständnissen aus Paris zeigten sich die Bauernverbände bislang unbeeindruckt.