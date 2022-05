Preis für verfolgten Richter : NRW mischt sich in Polen ein

NRW-Minister Stephan Holthoff-Pförtner (rechts) mit Preisträger Igor Tuleya am Freitag in Brüssel. Foto: Gregor Mayntz

Brüssel Erstmals hat Nordrhein-Westfalen einen Preis für rechtsstaatliches Engagement in Europa verliehen. Mit der Auszeichnung eines polnischen Richters in Brüssel will die NRW-Regierung den Blick vieler europäischer Hauptstädte auf die Bedrohungen in Polen schärfen.