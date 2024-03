Vorstellung in Brüssel EU-Kommission will für bessere Bezahlung von Praktikanten sorgen

Die EU-Kommission will die Bezahlung von Praktikantinnen und Praktikanten verbessern. Unternehmen müssten „bezahlte Praktika anbieten, die allen jungen Menschen unabhängig von ihrem sozioökonomischen Hintergrund zugänglich sind“, erklärte Vizekommissionspräsident Valdis Dombrovskis am Mittwoch bei der Vorstellung eines entsprechenden Gesetzesvorschlags in Brüssel. Das Gesetz soll verhindern, dass Praktikantinnen und Praktikanten als billige Arbeitskräfte ausgebeutet werden. Brüssel will damit zudem den Fachkräftemangel bekämpfen.