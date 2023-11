Politische Werbung reglementiert EU schützt Wahlen vor Manipulation - später

Grünen-Digitalexpertin Alexandra Geese ist insgesamt zufrieden damit, dass „die schlimmsten Auswüchse der Spaltung der politischen Öffentlichkeit und der geheimen Manipulation von Wählerinnen und Wählern eingedämmt“ werden. So dürften sensible Daten wie politische oder sexuelle Orientierung, Religion oder Gesundheitszustand nicht mehr genutzt werden, um politische Werbung zielgerichtet an bestimmte Nutzer ausgespielt werden. Doch sie stellt dem ein großes „Leider“ gegenüber, weil es in den Verhandlungen mit den Regierungsvertretern nicht gelungen sei, dieses Targeting, also die individuelle Steuerung bestimmter Werbebotschaften, weitergehend einzuschränken. „Alle nicht sensiblen Daten dürfen weiter genutzt werden“, erklärt Geese. Damit werde es auch möglich, widersprüchliche Botschaften an unterschiedliche Gruppen auszuspielen.