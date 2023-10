Opposition vor Regierungsübernahme Polens Wähler lassen Europas Mitte aufatmen

Nicht nur in Polen war die Nacht zum Montag lang und schlaflos. Auch im Brüsseler Europaviertel schaute Joanna Kubiok gebannt Stunde um Stunde auf die Auszählungen der Wahlen in ihrer Heimat. Die Chefin der Brüsseler Vertretung der polnischen Region Wielkopolskie wusste am Montag, dass auch ihre Region das kaum Erwartbare möglich gemacht hatte: Die Mobilisierung von so viel Polen wie selten zuvor. Auf fast 90 Prozent stieg die Wahlbeteiligung in und um Posen. Es waren offensichtlich vor allem die Frauen, die ihre Chance nutzten die frauenfeindliche Regierungspolitik der PiS-Partei abzuwählen. Am Nachmittag zeigte sich die Europa-Korrespondentin Anna Slojewska von der Tageszeitung Rzeczpospolita sicher, dass die Polen den Machtwechsel gewählt hatten.