Plattformarbeit wird reguliert Klein gegen groß in der EU

55 Prozent der EU-Staaten mit 65 Prozent der Bevölkerung müssen einem Kompromiss zustimmen, damit der ins EU-Gesetzblatt kommt. Gewöhnlich sind die Schlussrunden durch Rat und Parlament nur noch eine Formalie, denn beide Seiten haben sich schließlich zuvor nach zähem und oft auch nächtelangem Ringen auf einen Kompromiss verständigt, mit dem sich am Ende alle arrangieren können. Doch zum wiederholten Mal wurde die letzte Drehung bei der Plattform-Verständigung zur Hürde. Weil die FDP in Deutschland die Freiberufler in Gefahr sah, blockierte sie einen ersten Kompromiss. Daraufhin unternahm die spanische Ratspräsidentschaft einen neuen Anlauf, erzielte eine neuerlich abgespeckte Verständigung und doch war keine ausreichende Mehrheit in Sicht.