Fragen und Antworten : So würde die deutsche Pkw-Maut funktionieren

Autos passieren den Übergang von Autobahn A37 und der Bundesstraße B6 (Messeschnellweg) zwischen Hannover und Laatzen.

Brüssel Am Dienstag wird der Europäische Gerichtshof sein Urteil über die umstrittene deutsche Pkw-Maut fällen. Es wird damit gerechnet, dass die Abgabe nicht beanstandet wird. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Österreich hatte vor dem höchsten EU-Gericht geklagt und argumentiert, dass die Abgabe mit den europäischen Verträgen nicht vereinbar sei, weil Österreicher und alle anderen EU-Bürger außer den Deutschen benachteiligt würden. Damit würde Deutschland gegen das Diskriminierungsverbot von EU-Bürgern verstoßen. Österreich wurde bei der Klage von den Niederlanden unterstützt.

Wird der EuGH die deutsche Pkw-Maut durchwinken?

Das ist nicht sicher, es spricht aber einiges dafür. So machte ein wichtiger Gutachter am EuGH, der Generalanwalt, Anfang Februar keine europarechtlichen Bedenken gegen die von der Bundesregierung geplante Pkw-Maut geltend. Damit legt der Generalanwalt dem Gerichtshof nahe, die Vertragsverletzungsklage der Österreicher abzuweisen. Ob das Gericht dies tut, weiß man erst Dienstagmittag, wenn das Urteil verkündet ist. Der EuGH ist nicht an das Gutachten gebunden. Meist kommen aber Generalanwalt und Richter am EuGH zum gleichen Ergebnis.

Wann würde die Pkw-Maut kommen?

Bei grünem Licht aus Luxemburg will Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) ab Oktober 2020 die Maut erheben. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Im vergangenen Jahr hat der Bund Verträge geschlossen, die die Erhebung und die Kontrolle der Pkw-Maut regeln sollen.

Wie würde die Maut funktionieren?

Die Pläne, mit denen die CSU maßgeblich ihren Bundestagswahlkampf 2013 bestritten hat, sehen vor, dass alle Autofahrer eine Benutzungsgebühr auf Fernstraßen zahlen. Die Autofahrer sollen sich Vignetten kaufen. Bei ausländischen Fahrzeugen werden neben der Jahresvignette auch Zehntages- und Zweimonatsvignetten angeboten. Bei Autos, die in Deutschland zugelassen sind, soll der Halter im Gegenzug eine Gutschrift bei der Kfz-Steuer bekommen. So sollen die Kosten für deutsche Fahrzeughalter komplett ausgeglichen werden. Gegen diese Privilegierung inländischer Halter hatten Österreich und die Niederlande protestiert. Der Generalanwalt war aber zu dem Schluss gekommen, dass Österreichs Argument von der Diskriminierung von EU-Ausländern in Deutschland auf einem „grundlegenden Missverständnis“ beruhe. Ausländische und deutsche Fahrzeughalter könnten nicht miteinander verglichen werden, da ausländische Fahrzeughalter niemals verpflichtet würden, deutsche Kraftfahrzeugsteuer zu zahlen.

Wie genau funktioniert die Maut für deutsche Fahrzeughalter?

Es handelt sich um eine elektronische Vignette. Jeder Halter eines Pkw oder Wohnmobils muss künftig die Maut im Voraus jeweils für ein Jahr entrichten. Danach wird die Fahrtberechtigung auf Fernstraßen, die geknüpft ist an das Kennzeichen, vom System freigeschaltet. Der Preis der Vignette richtet sich beim Pkw nach dem Hubraum und den Umwelteigenschaften. Je angefangene 100 ccm Hubraum ist der Vignetten-Preis gestaffelt. Bei Wohnmobilen geht es nach dem Gewicht. Maximal werden 130 Euro im Jahr fällig. Diesen Betrag müssen auch Fahrzeuge mit Oldtimerkennzeichen zahlen. Im Gegenzug ermäßigt sich die Kfz-Steuer um den gleichen Betrag. Halter bereits zugelassener Fahrzeuge bekommen den Bescheid ab dem Start der Maut automatisch von den Behörden zugeschickt und müssen den Betrag entrichten. Mehr ist für Halter von in Deutschland zugelassenen Fahrzeugen nicht zu tun. Bei der Neuzulassung eines Fahrzeuges muss künftig die Maut mit der Kfz-Steuer gezahlt werden.

Wie genau funktioniert die Maut für ausländische Fahrzeughalter?

Sie müssen nur für die Benutzung von Autobahnen zahlen. Sie können wählen zwischen einer Vignette für zehn Tage, zwei Monate und einem Jahr. Die Vignetten sind im Internet, über eine App am Handy oder über eine Bezahlstation vor Ort. Auch bei ausländischen Fahrzeugen richtet sich die Höhe der Maut nach den Umwelteigenschaften, die der Fahrzeughalter beim Erwerb der Vignette eingeben muss. Wenn er dabei schummelt, drohen Bußgelder.

Was passiert mit den Einnahmen aus der Maut?

Der Reinerlös soll in den Straßenbau fließen. Die Kalkulation sieht so aus: Der Bund rechnet mit 3,85 Milliarden Euro Umsatz, drei Milliarden davon kommen von deutschen Fahrzeughaltern, die über die Kfz-Steuer ausgeglichen werden. 845 Millionen sollen von ausländischen Fahrzeughaltern kommen. Die Kosten für Erhebung und Kontrolle sollen bei 245 Millionen Euro liegen. Wenn die Zahlen stimmen, könnten 600 Millionen Euro in den Straßenbau fließen.

Warum ist die Pkw-Maut so umstritten?