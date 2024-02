Pistorius zur Ukraine-Hilfe “Zaubern kann eben auch niemand“

„Der Krieg in der Ukraine wird am Ende auch am Fließband in den Produktionsländern der Welt entschieden“, sagt deshalb Verteidigungsminister Boris Pistorius bei seinem Eintreffen in Brüssel. Deutschlands Beitrag ist bei diesem 19. Treffen im sogenannten Ramstein-Format ein ganz anderer als bei der ersten Zusammenkunft von Nato- und Nicht-Nato-Staaten auf dem amerikanischen Militärstützpunkt Ramstein. Damals herrschte Erstaunen darüber, wie wenig das wirtschaftlich starke Deutschland zur Verteidigung der Ukraine beisteuert, wie massiv es die Lieferungen von modernem Militärgerät blockiert. Heute tut Deutschland mit großem Abstand das meiste in Europa. Und Pistorius hat auch eine neue Zusage mitgebracht: Erstmals beteiligt sich die Bundeswehr mit der Bereitstellung von Mehrzweckhubschraubern. Sechs Militärhelikopter vom Typ Sea King sollen bald von ukrainischen Piloten zur Verteidigung ihrer Heimat genutzt werden können.