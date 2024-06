Verteidigungsministertreffen in Brüssel Die Nato übt sich in Pro-Ukraine-Symbolik

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg ist sichtlich erleichtert, dass es ihm am Vortag bei einer Kurzvisite in Budapest gelungen ist, den Widerstand des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán gegen die Übernahme der Waffen- und Ausbildungs-Koordinierung unter das Dach der Nato aufzulösen. Der Ungar hat im Gegenzug die erneute Zusicherung bekommen, dass sein Land nicht mit an Bord sein muss, es weder mit Waffen noch Geld noch Ausbildung der Ukraine beistehen soll. Nun muss die Nato nur noch die Blockade aus Berlin überwinden. 31 Nato-Mitglieder hatten kein Problem damit, das neue Nato-Projekt auch Nato-Mission zu nennen. Doch die Bundesregierung fürchtete, dass das missverstanden werden könne - so als gebe es eine Militärmission der Nato innerhalb der Ukraine. „Wir nennen das nicht so“, sagt Pistorius in Brüssel und nennt es „das, was wir da tun in der Unterstützung“. Neuer Arbeitstitel nun: Nato-Sicherheits-Unterstützung-und-Ausbildung-für-die-Ukraine.