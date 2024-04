Neuer Mittelstandsbeauftragter “Piepergate“ kommt zu den Akten

In der über einstündigen Kommissions-Aussprache ergriffen jedoch nicht nur christdemokratische Kommissare Partei für Pieper, wie aus dem Gremium zu erfahren war – vor allem mit den Hinweisen, dass im Rahmen der dreistufigen Auswahl niemand Bedenken gegen die Ernennung Piepers geäußert hatte. Süffisant wurde Breton in der internen Aufarbeitung dem Vernehmen nach darauf hingewiesen, dass eine Entscheidung für die von ihm zwischenzeitlich favorisierte liberale Bewerberin ebenfalls auf parteitaktische Gründe hätte schließen lassen können, weil dann eine Bevorzugung gegenüber Pieper dessen jahrzehntelange Erfahrungen in der Mittelstandspolitik vernachlässigt hätte. Zudem wurde Breton an den Fall Fiona Scott Morton erinnert, die in der Auswahl als neue Chefökonomin der Kommission anfangs ebenfalls am besten abgeschnitten hatte (wie jetzt zwei andere Bewerberinnen aus Schweden und Tschechien), dann aber auf Intervention von Emmanuel Macron ausgebremst worden war. Formale Qualifikation in den ersten Stufen der Berufung gebe eben nicht immer den Ausschlag, hielten Kommissionsmitglieder ihrem Kollegen Breton in der Sitzung vor.