Pestizidverordnung gescheitert Schlechtes Zeichen für Europa

Die EU bewährt sich in der Regel immer wieder als riesengroße Kompromissmaschine. Die ungefähre Richtung heißen die meisten gut, wie weit es dann aber auf welchen Wegen konkret gehen soll, muss erst in langen Verhandlungen geklärt werden. Am Ende macht sich die EU dann auf, wieder ein paar Schritte zu einem besseren, klimafreundlicheren, robusteren, gesünderen Europa in Angriff zu nehmen. Doch die geplanten Verschärfungen für den Pestizid-Einsatz entwickelten sich zu einer nicht nur ideologisch, sondern auch moralisch aufgeladenen Grundsatzangelegenheit. Und so stand am Ende des parlamentarischen Prozesses nicht nur das Aufeinanderprallen gegensätzlicher Konzepte von EU-Umweltausschuss und EU-Agrarausschuss, sondern ein Nein zum kompletten Projekt. Beide Seiten verweigerten dem durchlöcherten Kompromisspaket den Empfang.