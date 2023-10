Pestizide in der Landwirtschaft Die Glyphosat-Brücke

Aber Verdacht ist nicht Beweis. Und inzwischen sind auch viele Gerichte zu anderen Urteilen gekommen. Nachdem die minutiöse Prüfung nun auch keinen Hinweis auf inakzeptable Gefahren erbracht hat, wachsen die Chancen, dass Europas Landwirte auch nach dem 15. Dezember Glyphosat-haltige Mittel in Maßen spritzen dürfen, wenn sie sich an die immer dichter werdenden Auflagen halten. Das ist gut und vernünftig so, gerade in Zeiten unsicherer Nahrungsmittelressourcen, die durch Kriege und Klima neue und ungeahnte Herausforderungen erleben.