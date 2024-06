EU-Personalpoker noch ohne Gewinner Der Meloni-Faktor erreicht das europäische Parkett

„Schnell und zügig“ will der Kanzler am Montagabend in Brüssel das neue EU-Spitzenpersonal geklärt haben. Die Zuversicht nimmt Olaf Scholz aus den Vorbesprechungen mit EU-Amtskollegen am Rande des G7-Gipfels in Italien und der Friedenskonferenz in der Schweiz. Doch „schnell und zügig“ ist in EU-Dimensionen ein dehnbarer Begriff. 18.30 Start des Dinners, 21 Uhr Anpfiff des Frankreich-Spiels. Erste Annahme: 90 Minuten. Doch um fünf vor zwölf, als die Runde der Staats- und Regierungschefs die Einigungsversuche ergebnislos abbricht, sind daraus zehn Tage geworden. Mindestens.