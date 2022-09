Rede zur Lage der Union : Perfekt inszeniert, aber in Teilen mutlos

Ursula von der Leyen mit Olena Selenska und Parlamentspräsidentin Roberta Metsola in Straßburg. Foto: picture alliance/dpa/Philipp von Ditfurth

Meinung Kaum eine Rede zur Lage der Union war wichtiger als die aktuelle von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Denn es ist die erste in Zeiten des russischen Angriffskrieges in einem Europa in der Krise. Darauf fand von der Leyen klare Antworten, doch anderes fehlte.