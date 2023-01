Industrie erfindet sich neu Heller Silberstreif am europäischen Energiehimmel

Auch in der Dynamik zeigen sich klare Entscheidungen der Forschungs- und Entwicklungsabteilungen. Die klimarelevanten Wasserstofftechnologien hätten in Deutschland jährlich um 4,2 Prozent zugelegt, die etablierten Technologien dagegen nur um 2,3 Prozent. Nach den Erkenntnissen von Patentamt und Energie-Agentur konkurrieren die innovativsten Regionen in der nächsten Phase um deren industrielle Umsetzung. Die Daten lassen sich so deuten, dass „Europa als Standort für Investitionen in neue Produktionskapazitäten für Elektrolyseure an Vorsprung gewinnt“, heißt es in der Studie.