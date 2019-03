Brexit: Parteiübergreifend Zustimmung zum Brexit-Beschluss der EU-Chefs

Brexit-Gegner, verkleidet als Angela Merkel (links) und Theresa May, protestierten am Donnerstag vor der EU-Kommission in Brüssel. Foto: REUTERS/Yves Herman

Berlin Die EU gewährt London noch eine Schonfrist: Bis zum 12. April muss das Parlament nun endgültig entscheiden, ob es den harten Brexit will oder doch dem Austrittsvertrag mit der EU zustimmt.

Die EU und die britische Premierministerin Theresa May hatten sich in der Nacht zum Freitag auf eine Verschiebung des EU-Austritts bis mindestens 12. April geeinigt. Der ursprüngliche Termin am 29. März wurde damit obsolet. Stimmt das britische Unterhaus dem Brexit-Abkommen nächste Woche zu, soll der Austritt am 22. Mai geregelt über die Bühne gehen. Gelingt das nicht, erwartet die EU von Großbritannien bis zum 12. April neue Vorschläge und eine Erklärung, ob Großbritannien an der Europawahl Ende Mai teilnehmen wird. Sollte sich London dafür entscheiden, sind eine längerfristige Verschiebung des Brexits oder auch ein zweites Referendum denkbar. Am Samstag wollen in London Zehntausende für den Verbleib in der EU demonstrieren.