Ab Ostern wieder Sommerzeit Neuer Anlauf zum Ende der Zeitumstellung

Stattdessen hielt sich die Begeisterung in der Bevölkerung über vermeintlich „früheres“ Licht im Winter und längere Abendsonne im Sommer in immer engeren Grenzen. Als die EU-Kommission 2018 eine europaweite Umfrage startete, beteiligten sich mit 4,5 Millionen Menschen deutlich mehr als bei allen ähnlichen Projekten. Zumindest bei den Teilnehmenden war die Abschaffung ein dringender Wunsch: Europaweit wollten 84 Prozent das Ende der Zeitumstellung, 84 Prozent waren es in Deutschland und Frankreich, 91 Prozent in Litauen. 93 Prozent in Spanien und 95 Prozent in Polen und Finnland. Mehrheiten für eine Beibehaltung gab es lediglich in Zypern (53 Prozent) und Griechenland (56 Prozent). Daraufhin kündigte die Juncker-Kommission an, umgehend einen Gesetzesvorschlag zur Abschaffung vorzulegen.