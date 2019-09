Nach Ablehnung wegen Interessenkonflikten : Orban schlägt Ersatzkandidaten für von der Leyens Kabinett vor

Brüssel Das EU-Parlament zwingt von der Leyen zur Neubesetzung von zwei Kommissar-Posten. Bewerber aus Rumänien und Ungarn waren zuvor wegen Interessenkonflikten abgelehnt worden.

Der Rechtsausschuss hatte der Rumänin Rovana Plumb und dem Ungarn Laszlo Trocsanyi bereits am vergangenen Donnerstag die Zulassung zu den Anhörungen in den Fachausschüssen verweigert. Diese Entscheidung bekräftigte der Ausschuss am Montag. Bei der als Verkehrskommissarin vorgesehenen Sozialdemokratin Plumb gab es Unklarheiten bei Krediten von fast einer Million Euro. Bei dem designierten Erweiterungskommissar Trocsanyi stellte der Ausschuss Interessenkonflikte bei der Tätigkeit seiner Anwaltskanzlei in seiner Zeit als ungarischer Justizminister fest.