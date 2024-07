Putin begrüßt ihn als EU-Vertreter Orbán löst mit Moskau-Mission helles Entsetzen aus

Er postete seine Ankunft im Kreml mit dem Emblem der EU-Ratspräsidentschaft und der Ansage „Die Friedensmission wird fortgesetzt, zweiter Stopp: Moskau“. Unmittelbar nach Übernahme der EU-Funktion war Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán bereits nach Kiew gereist und hatte den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj unter Druck gesetzt, in die Vorleistung einer Feurpause zu gehen, also die Verteidigung seines Landes gegen die russischen Angriffe einzustellen. Nun folgte eine herzliche Begegnung mit Russlands Präsident Wladimir Putin. Die ersten Schritte des EU- und Nato-Mitgliedes haben in Brüssel und vielen anderen europäischen Hauptstädten helles Entsetzen ausgelöst.