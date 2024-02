EU-Sondergipfel Orban lenkt ein – die neue Ukraine-Hilfe läuft an

Im Vorfeld hatten Diplomaten das Verlangen aus dem Europaparlament konkretisiert, bei einem weiteren Kollisionskurs gegen die Werte und die Interessen der EU ein Verfahren einzuleiten, an dessen Ende Ungarn das Stimmrecht entzogen werden könnte. Das war in den Bemerkungen zum Gipfelauftakt offiziell kein Thema, als ein Gipfelteilnehmer nach dem anderen am Donnerstagmorgen am Rande des Roten Teppichs den Medien Rede und Antwort stand. Aber unausgesprochen blieb, dass auch keiner ausschloss, es zu noch unvorstellbaren Entwicklungen kommen zu lassen, wenn auch der zweite Einigungsversuch am Abend scheitern würde. Einen Plan B wollten alle nicht - der hätte daraus bestanden, die 50 Milliarden an Ukraine-Hilfen für die nächsten vier Jahre 26 Mal mit nationalen Beschlüssen bilateral zu stemmen. Doch der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte versicherte: „Es gibt nur eine Show in der Stadt“ - die Einigung aller 27.