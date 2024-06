“Make Europe Great Again“ Orbán kopiert Trumps Slogan für sein EU-Projekt

Ob die Musik des ungarischen Wirkens tatsächlich in Orbáns Umfeld spielt, wird sich noch zeigen - und über den Erfolg der Präsidentschaft mitentscheiden. Manche Länder binden ihre Aufgaben während der Zeit, in der sie den EU-Hut aufhaben, eng an die nationalen Behörden. Andere hingegen bauen ihre Repräsentanz in Brüssel für diese sechs Monate massiv auf, um dort die wesentlichen Teile der Koordinierung in Abstimmung mit den Ständigen Vertretungen der anderen 26 EU-Mitgliedern zu pflegen. Hier ist Ungarn tatsächlich professionell aufgestellt und bietet auf den meisten Geschäftsfeldern wenig Anlass zur Sorge.