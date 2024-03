Özdemir warnt vor Folgen Erleichterungen für Landwirte im Eilverfahren

„Ungerecht“ ist es für Özdemir dagegen, die Ukraine für Fehler anderer verantwortlich zu machen. Dass in Polen die Getreidespeicher voll seien, liege nicht am ukrainischen Weizen, sondern an falschen Verkaufsempfehlungen der vormaligen Pis-Regierung. Er warnt seine Kollegen davor, sich an „Putins Propaganda“ zu beteiligen, die das Sinken der Getreidepreise in Europa auf die ukrainischen Lieferungen zurückführe. „Dafür gibt es keinerlei Beleg“, meint Özdemir. Und er sattelt noch einen drauf und erklärt auch die EU-Agrarminister zum Teil des Solidaritätsprojektes mit der Ukraine. „Man kann nicht in Sonntagsreden Solidarität mit der Ukraine predigen und von montags bis freitags das Gegenteil machen“, meint der Grünen-Minister. Wie seine Worte wirken, kann sich an diesem Mittwoch zeigen, wenn die EU-Vertreter erneut über die Zollregelungen entscheiden wollen.