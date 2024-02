Umfrage in zwölf EU-Ländern Nur noch jeder zehnte Europäer glaubt an einen Sieg Kiews

Zwei Jahre nach dem Beginn der russischen Invasion glaubt nur noch jeder zehnte Europäer an die Möglichkeit eines ukrainischen Sieges. Das geht aus einer aktuellen Umfrage unter 17.000 EU-Bürgern in zwölf Ländern im Auftrag der Denkfabrik European Council On Foreign Relations (ECFR) hervor. Während in Polen, Schweden und Portugal mehr Menschen an einen Sieg der Ukraine glauben als an einen Sieg Russlands, ist es in den Niederlanden, in Deutschland, Spanien, Rumänien, Frankreich, Österreich, Italien, Ungarn und Griechenland andersherum. In Deutschland sehen zehn Prozent die besseren Chancen bei der Ukraine, 19 Prozent bei Russland.