Männer-Vorschläge für Kommission Nun hat Ursula von der Leyen ein Frauenproblem

Meldeschluss für die Personalvorschläge ist an diesem Freitag. Am Mittwoch konnte von der Leyen noch einen kleinen Erfolg verbuchen, als Portugal mit der ehemaligen Finanzministerin Maria Luis Albuquerque ins Rennen ging. Ob das ein Ergebnis von intensiven Einflussversuchen durch von der Leyens Büro ist, lässt sich schwer ausmachen. Jedenfalls berichten Diplomaten davon, dass aus dem Berlaymont, dem Amtssitz von der Leyens, vor allem kleine Länder damit gelockt würden, dass sie in der neuen Kommission höherrangig und mit einflussreicheren Zuständigkeiten bedacht werden könnten, wenn sie Frauen bevorzugen. Aber auch größere Länder, wie Italien, könnten so auf eine höhere Positionierung bei den attraktiveren Zuständigkeiten hoffen.