Nun auch bei Plattformarbeit FDP blockiert das nächste EU-Projekt

Der Kern des Gesetzesvorhabens besteht bei Klagen von Beschäftigten in einer Beweislastumkehr. Nicht sie müssen künftig nachweisen, dass sie von der Plattform als Scheinbeschäftigte benutzt werden, sondern die Plattform muss nachweisen, dass sie es nicht sind. „Statt Scheinselbstständigkeit zielgerichtet zu bekämpfen, wäre das Gesetz ein weitreichender Angriff auf Solo-Selbstständige“, erläuterte die FDP-Europaabgeordnete Svenja Hahn. Die FDP habe frühzeitig davor gewarnt, dass eine Beweislastumkehr faktisch alle Personen, die ihre Dienste über digitale Plattformen anbieten, in ein Angestelltenverhältnis zwingen würde. „Ein ähnliches Konzept hatten wir bereits in Deutschland, und es wurde zurecht nach kurzer Zeit wieder abgeschafft, weil es nicht praxistauglich war“, erklärte Hahn.