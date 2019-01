Aktuelle Stunde: Landtag diskutiert Brexit-Folgen für NRW

Der Landtag befasst sich an diesem Mittwoch mit den Folgen eines Brexits für NRW (Symbolbild). Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Großbritanniens Austritt aus der EU wird auch Folgen für Nordrhein Westfalen haben, vor allem für die Wirtschaft. Ist NRW ausreichend gewappnet? Der Landtag will am Morgen über einen ungeregelten Brexit und die Konsequenzen diskutieren.

Die Unsicherheit über den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union löst auch in NRW Beunruhigung aus. Der nordrhein-westfälische Landtag will daher am Morgen über die Folgen eines drohenden ungeregelten Brexits ohne ein Abkommen mit der EU debattieren. Für eine Aktuelle Stunde liegen dazu Anträge der Grünen und der AfD vor. Die Grünen wollen von der schwarz-gelben Landesregierung wissen, mit welchen Maßnahmen sie das bevölkerungsreichste Bundesland auf einen „harten Brexit“ vorbereitet. Die AfD fordert von der EU bei dem Austrittsabkommen mehr Entgegenkommen gegenüber den Briten.