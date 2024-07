NRW adressiert seine EU-Wünsche Neigungsgruppe Rheinland wächst in Brüssel auf 1100 Köpfe

Von der Leyen hat ihre Hausaufgaben gemacht, geht auf das nordrhein-westfälische Handelsvolumen von fast 300 Milliarden Euro ein, setzt das in ein Verhältnis zur Wirtschaftskraft anderer EU-Staaten und bekennt, wie sehr sie sich „freue, in der sechstgrößten Volkswirtschaft in der EU zu Gast sein“ zu dürfen. Die EU habe sich das Ziel gesetzt, 2050 Klimaneutralität erreicht zu haben, NRW wolle schon 2045 so weit sein. Den Umbau zur klimaschonenden Stahlindustrie rechne sie dem Land hoch an. Und ihre Tour durch die aktuellen Herausforderungen beendet sie mit der Feststellung: „In Zeiten wie diesen müssen wir Demokraten zusammenhalten.“ Die Neigungsgruppe Rheinland antwortet mit großem Applaus.