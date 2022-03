Nordmazedonien : Borrell plädiert für Aufnahme des Westbalkans in die EU

Skopje Der Außenbeauftrage der Europäischen Union, Joseph Borrell, reist gerade durch Nordmazedonien, Albanien und Bosnien-Herzegowina. Dabei warb er für eine Aufnahme der Westbalkan-Länder - und sprach auch Hürden an.

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat sich für die Aufnahme von Westbalkan-Ländern in die Europäische Union ausgesprochen. Es sei der passende Zeitpunkt, den Erweiterungsprozess wieder aufzunehmen, sagte Borrell am Montag nach Gesprächen mit dem Ministerpräsidenten Dimitar Kovachevski in Nordmazedonien. Die Integration des Westbalkans in die EU habe „strategische Priorität“.