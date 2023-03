Zur Täterschaft der Nord-Stream-Sabotage Die Profiteure hinter den Pipeline-Spekulationen

Die Lücke zwischen dem, was wir wissen, und dem, was wir nicht wissen, könnte durch einen Plausibilitätscheck verkleinert werden. Also mit der Frage nach denjenigen, die am meisten davon profitierten. Vom Umsteuern der deutschen und europäischen Gasversorgung weg von russischem Pipeline-Gas hin zu amerikanischem Flüssiggas haben die USA sehr deutlich profitiert. Die Zerstörung hat zugleich dafür gesorgt, dass das Gas auch in Kriegszeiten weiter in und durch die Ukraine fließt.