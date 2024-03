Niederlande Loses Regierungsbündnis ohne Wilders im Gespräch

In der Regel wird in den Niederlanden der Chef der stimmenstärksten Partei auch Ministerpräsident. Dass in seinem Fall die nötige Unterstützung für ihn fehlte, kommentierte Wilders am Donnerstag so: „Egal wie sehr es schmerzt und egal, wie unfair ich es finde und wie staatsrechtlich ungerecht es ist, habe ich doch die Entscheidung getroffen, nicht meine eigene Position zu wählen“. Er habe bereits in einem Tweet am Vorabend erklärt, das nationale Interesse und die Wähler seien wichtiger als seine Position.