Rassismus-Vorwürfe gegen Sonneborn : Nico Semsrott verlässt Die Partei

Brüssel Der Europa-Abgeordnete und Satiriker Nico Semsrott verlässt die Satirepartei Die Partei. Hintergrund sind Rassismusvorwürfe gegen Parteichef Martin Sonneborn und dessen Umgang damit. Sein Mandat will Semsrott behalten.

Der Europa-Abgeordnete und Satiriker Nico Semsrott hat seinen Austritt aus der Partei Die Partei verkündet. Der 34-Jährige begründete dies am Mittwoch damit, wie Parteichef Martin Sonneborn mit Rassismusvorwürfen umgehe. „Ich finde seine Reaktion auf die Kritik falsch und inakzeptabel. Das ging mir in der Vergangenheit schon in anderen Fällen so“, heißt es in einer Erklärung, die Semsrott auf Twitter verbreitete. Hintergrund ist unter anderem ein mittlerweile gelöschter Tweet Sonneborns von vergangener Woche.