Neuer Studienabschluss geplant Am Ende steht der Dr. EU

Das Problem dabei bleibt, dass die EU keinerlei Handhabe bei der Bildung hat. Bei der Vorstellung des Abschluss-Projektes betonen Schinas und EU-Bildungskommissarin Iliana Ivanova deshalb am Mittwoch in Brüssel, dass die Kommission sich keinesfalls in die nationalen Zuständigkeiten einmischen wolle. Es sei weder an EU-Vorgaben noch an EU-Institutionen oder EU-Prüfungen gedacht. Die Kommission gebe den Mitgliedsstaaten mit der jüngsten Initiative lediglich Empfehlungen, welche administrativen Hürden sie abbauen und welche freiwilligen Angebote sie aufbauen könnten. Letztlich bleibe es jeder einzelnen Universität überlassen, ob sie bei der Etablierung von europäischen Studienabschlüssen mitmachen wolle oder nicht.