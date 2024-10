EU-Vorgaben für Kakao bis Kautschuk Neuer Druck auf Entwaldungsverordnung

Die Parlamentarische Geschäftsführerin der CDU- und CSU-Europaabgeordneten, Christine Schneider, verweist auf eine Schätzung der Internationalen Kaffeeorganisation, wonach 80 Prozent der Kaffeefarmen noch nicht kartiert seien, dies aber zum essenziellen Nachweis für entwaldungsfreien Anbau gemäß EU-Verordnung gehöre. Derartige Argumente aus Drittstaaten gaben offenbar den Ausschlag. Denn vor der Reise der Kommissionspräsidentin zur Vollversammlung der Vereinten Nationen ließ die Kommission alle Appelle zur Verschiebung an sich abprallen. Nach den Begegnungen von der Leyens in New York, folgte die Kehrtwende. Die Kommission begründete die Verschiebung danach auch offiziell damit, dass „mehrere globale Partner wiederholt Bedenken hinsichtlich des Stands ihrer Vorbereitungen geäußert“ hätten - „zuletzt in der Tagungswoche der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York“.