Neue EU-Verteidigungsstrategie Mehr, besser, europäisch

Weil die Bedrohung durch Russlands Angriffskrieg Europa und nicht allein der EU gilt, denkt die Kommission bei ihrem Konzept nicht in einem Europa der 27, sondern in einem der 32. Norwegen hat sich schon in der Vergangenheit als europäischer Nato-Partner auch an EU-Verteidigungsprogrammen beteiligt und auch die anderen drei Nicht-EU-Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums, Island, Liechtenstein und die Schweiz, werden von Anfang an mitmachen können. Das wichtigste ist jedoch, dass die Ukraine bei dieser Verteidigungsinitiative noch vor der Aufnahme von Beitrittsverhandlungen als gleichwertiges EU-Mitglied behandelt wird.