Neue Verpackungsverordnung EU will Zuckertütchen verbieten

So werden sich Fastfood-Freunde in Deutschland darauf einstellen dürfen, ihren Burger künftig auf einem Teller und ihre Cola in einem Mehrfachbecher zu bekommen, wie es in Frankreich schon üblich ist. „In Fastfood-Restaurants werden wir künftig unser Essen nicht mehr inmitten großer Papier- und Plastikverpackungsbergen verspeisen müssen“, freut sich Delara Burckhardt, die Umweltexpertin der SPD im Europa-Parlament. Verschwunden ist das ursprünglich geplante Verbot von kleineren Wellpappkartons, mit denen druckempfindliche Lebensmittel auf dem Weg vom Markt in die Küche geschützt werden. Drin geblieben ist das Aus für kleine Shampoo-Fläschchen in den Hotel-Duschen und für Mayonnaise in Plastikbeuteln in den Restaurants.