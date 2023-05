Streit um neue EU-Vorgaben Europas Landwirte unter Druck

Mairead McGuiness, 63jährige EU-Kommissarin, hat an diesem Mittwoch in Straßburg „gut und gesund gefrühstückt“. Dafür zeigt sie sich am Redepult des Europa-Parlamentes sogleich dankbar bei den europäischen Bäuerinnen und Bauern. Um die und deren Zukunft geht es in den folgenden zweieinhalb Stunden. Die Stimmung drinnen im Plenarsaal ähnelt der draußen bei den Landwirten: Aufgewühlt, nervös, zwischen Hoffnung und Panik schwankend. Und für viele Abgeordnete ist die irische Kommissarin das erste Problem. Sie ist zuständig für Finanzdienstleistungen in Europa und vertritt in der Debatte die Kommission. Landwirtschaftskommissar Janusz Wojciechowski hat es nicht zur Agrardebatte geschafft. „Wo versteckt er sich?“, will Agrarausschuss-Chef Norbert Lins (CDU) wissen. Am Ende steht die Forderung nach einem Misstrauensantrag gegen den Agrarkommissar im Raum.