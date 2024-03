Neue EU-Richtlinie Industrie ist auch, wenn es stinkt wie Sau

Um eine sowohl auf kleine wie große Nutztiere anwendbare Regelung zu finden, enthält die Richtlinie als Orientierungspunkt die Großvieheinheit (GV). Die Richtlinie zieht in der Schweinemast ab 350 GV, im Geflügelmastbetrieb ab 280 GV und in Legehennenunternehmen ab 280 GV. Was für Laien nach nicht sehr vielen Tieren klingt, bedeutet in der Praxis, dass die schärferen Auflagen bei Produzenten mit in der Regel mehr als tausend Schweinen, mehr als 40.000 Masthähnchen oder 21.500 Legehennen ziehen. Das sind Größenordnungen, die in Deutschland nach Berechnungen von Wölken beim durchschnittlichen Tierzuchtbetrieb nicht erreicht werden.