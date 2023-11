Neue EU-Pestizidverordnung Bauern schlagen Alarm – „Anbau faktisch nicht mehr möglich“

Bis zum Ende dieses Jahrzehntes soll der Einsatz von herkömmlichen Pflanzenschutzmitteln in Europa halbiert werden. Das sieht die neue EU-Pestizidverordnung vor, die schon seit Monaten die Besorgnisse der Landwirte auf die Spitze treibt. Kurz vor der Schlussabstimmung im Europa-Parlament an diesem Mittwoch in Straßburg hat sich Bauernverbandspräsident Joachim Rukwied in einem Brandbrief an die EU-Abgeordneten gewandt. Vor allem die Vorgaben für den Pestizideinsatz in sensiblen Gebieten machen den deutschen Bauern zu schaffen.