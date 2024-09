Neue EU-Kommission ungewiss Von der Leyens Stotter-Start

Im Frühjahr, so hieß es vor knapp einem Jahr, werde Italiens Ex-Regierungschef und Ex-EZB-Präsident Mario Draghi seinen Bericht mit Empfehlungen für ein wettbewerbsfähigeres Europa vorstellen. Daraus wurde nichts. Dann sollte er noch vor den Europawahlen bekannt sein und diskutiert werden können. Auch das kam nicht zustande. Seitdem steigt die Spannung von Woche zu Woche. Als sich Draghi diesen Mittwoch in vertraulichen Runden sowohl mit den EU-Botschaftern als auch den Fraktionsvorsitzenden des Europaparlamentes traf, war die Erwartung auf dem Höhepunkt. Doch das 400-Seiten-Werk hatte er immer noch nicht dabei, blieb in seinen Ausführungen so vage, dass die Gesprächsteilnehmer enttäuscht auseinandergingen. Nun soll es Anfang nächster Woche so weit sein. Oder auch nicht.