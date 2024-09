Die neue EU-Kommission Das Spitzenteam wirkt in Teilen wie gewürfelt

In ersten Reaktionen vermisste René Repasi, Chef der Europa-SPD, mehr Fingerspitzengefühl. Indem sie seine zweitstärkste Kraft im Parlament in der Kommission mit nur vier von 27 Posten betraue, „stößt sie die progressive Parteienfamilie vor den Kopf“, kritisierte Repasi - darüber hinwegsehend, dass die parteipolitische Auswahl nicht von der Leyen, sondern die Staats- und Regierungschefs getroffen hatten. Dagegen zeigte sich Daniel Caspary, Chef der Unionsabgeordneten in Straßburg, sehr zufrieden mit dem Thema Wettbewerbsfähigkeit als Querschnittsaufgabe. Und natürlich mit der Benennung von Kommissaren aus den Reihen der EVP. Technologische Souveränität, Bürokratieabbau, Haushalt, Klimaschutz, Landwirtschaft, Migration, Verteidigung, Forschung und Finanzen würden von EVP-Kommissaren besetzt. Das sei „der richtige Weg für Europa“, meinte der Christdemokrat.