EU-Parlament befürwortet Initiative Wird Düsseldorf erste Kinderhauptstadt Europas?

Am Anfang war es nur eine schlichte Frage, die sich der langjährige Hamburger Journalist Jan Haarmeyer stellte, als er sich ehrenamtlich mit Musik-, EU- und Geschichtswerkstätten an Schulen engagierte. Wenn es eine Europäische Kulturhauptstadt gibt, für die sich viele Städte chic machen und in einen strengen Wettbewerb um kulturelle Vielfalt vor Ort treten, warum soll es dann nicht auch eine Europäische Kinderhauptstadt geben? Er fragte zuerst in seinem Umfeld, dann in der lokalen, der regionalen und schließlich der europäischen Ebene. Und stets war die Antwort dieselbe: Sollten wir machen. Das Europaparlament hat inzwischen die EU-Kommission mit überwältigender Mehrheit aufgefordert, mit den Vorbereitungen zu starten. Vermutlich wird das Projekt zu den ersten Vorhaben der neuen Kommission nach den Wahlen im Juni gehören.