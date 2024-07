Britischer Regierungswechsel Neue EU-Hoffnungen nach Labour-Wahlsieg

In Brüssel rechnet nach dem Einzug von Keir Starmer in Downing Street 10 zwar niemand mit einer Rückabwicklung des Brexits auf absehbare Zeit. Doch ein neues Kapitel in den europäisch-britischen Beziehungen könnte nach dem Austritt des Vereinigten Königreiches durchaus aufgeschlagen werden. Im Wahlkampf hatte Starmer die Erwartung betont, mit Brüssel „ein besseres Abkommen als das verpfuschte unter Boris Johnson erreichen“ zu können. Dabei nannte er vor allem den Handelsbereich, die Zusammenarbeit bei Forschung und Entwicklung sowie die Sicherheit. Diese Politikfelder will er nach seiner Regierungsübernahme zügig zu Gegenständen von Verhandlungen machen. Erste Möglichkeiten zum Ausloten gibt es bereits in der übernächsten Woche, wenn die Staats- und Regierungschefs der EU und weiterer europäischer Länder auf britische Einladung in Woodstock zu einem Gipfel der Europäisch Politischen Gemeinschaft zusammenkommen.