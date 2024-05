Konturen einer Europäischen Gesundheitsunion Klimasorgen machen viele Europäer krank

Für die Gesundheitskommissarin stehen neue Strategien, Empfehlungen und Programme für körperliche und seelische Gesundheit in Zeiten des Klimawandels an erster Stelle jener Herausforderungen, um die sich die neue Kommission und das neue Parlament zusammen mit dem Rat in der nächsten Wahlperiode verstärkt kümmern sollten. Sie müssten daneben auch die Gefahr von Arzneimittelmangel minimieren, Antworten auf zunehmende Antibiotikaresistenzen finden, beim verbesserten Umgang mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen auch eine Strategie für seltene Krankheiten umsetzen und nicht zuletzt die Gesundheitspolitik in den Ländern näher betrachten, die vor einem EU-Beitritt stehen. Es gebe durchaus Anlass zur Sorge bei der Frage nach einer Modernisierung der öffentlichen Gesundheitssysteme in einer ganzen Reihe von Beitrittskandidaten.