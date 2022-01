Impfzertifikat statt Herkunftsregion : Neue Corona-Regeln, alte Reflexe

Meinung Zwei Jahre hat es gedauert, bis die EU-Mitgliedsländer die Reisefreiheit nicht mehr von der Gefahr der Herkunftsregion, sondern von der Gefährdung durch den Reisenden abhängig machen. Aber es bleibt eine bezeichnende Rückfalloption.

„Jeder Mensch hat das Recht auf Freiheit und Sicherheit“, lautet Artikel 6 der Grundrechte aller Europäer. Mit dem Aufkommen der Pandemie hatten sich die inneren Gewichte dieses Grundrechtes massiv verändert: Zugunsten der Sicherheit vor Ansteckungen waren die Nationalstaaten in uralte Reflexe zurückgefallen und hatten nicht mehr die Freiheiten der Europäer im Sinn, sondern nur ihre eigenen Einwohner im Blick. Grenzen dicht, Auflagen für Ankommende, das schien ein naheliegendes Gebot. Nachhaltig funktioniert hat es nie. Zwei Jahre hat es gedauert, bis die Erkenntnis genug gereift war, dass ein Virus, das alle Menschen in Europa gleichermaßen bedroht, kaum von nationalen Alleingängen gestoppt werden kann. Insofern ist das Umsteuern der EU-Reiseregeln zu begrüßen, wonach Einschränkungen der Reisefreiheit nicht mehr von der regionalen Herkunft, sondern vom individuellen Schutzstatus abhängen sollen.

Die theoretischen Vorkehrungen gegen gefährliche Viren und Bakterien waren vor 2020 mit der Vorstellung verknüpft, dass es da mal ein lokales Ereignis geben könnte, das die Gemeinschaft durch konsequente Abschottung und Quarantäne der Betroffenen zu steuern in der Lage wäre, sodass alle außerhalb des Bereiches ihr normales Leben weiterführen dürften. Daraus leiteten sich auch die Zuständigkeiten ab: Die Verantwortung für die Gesundheit liegt zuerst bei den Kommunen, dann bei den Bundesländern, dann bei den Nationalstaaten und so gut wie gar nicht bei der EU. Inzwischen hat die Gemeinschaft gelernt, dass es so nicht klappt, wenn ein hochansteckendes Virus ganze Kontinente erfasst.