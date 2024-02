Nawalny-Witwe vor EU-Parlament “Zehn Millionen Russen sind gegen Putin“

Es ist der Ort, an dem gelegentlich auch Putins Propaganda präsent ist, wenn Redner vom rechten oder linken Rand den russischen Krieg gegen die Ukraine bewerten. Doch an diesem Mittwoch hört die Witwe des schärfsten Putin-Kritikers nur Unterstützung. Als sie um fünf vor zwölf ihre Rede schließt, erhebt sich das gesamte Haus, stellen sich die Europaabgeordneten aus sieben Fraktionen und 27 Ländern an die Seite von Julia Nawalnaja. Soeben hat sie die Welt vor Putin gewarnt, der „kein Politiker, sondern ein blutrünstiges Monster“ sei. Und sie hat sie aufgerufen, so zu werden, wie ihr Mann gewesen sei: Erfinder im Kampf gegen das Böse.