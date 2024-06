Naturwiederherstellung Altes Gesetz als neue Hürde – was bleibt vom Green Deal?

Dagegen waren die Landwirte Sturm gelaufen. In mühsamen Verhandlungen waren dem Vorhaben zahlreiche Zähne gezogen worden. Liese bringt es auf die Formel, dass aus dem ursprünglichen Piranha ein Goldfisch geworden sei. Aber in der nationalen Umsetzung könne es nun doch wieder zum gefährlichen Raubtier werden. „Deshalb wäre es besser gewesen, das Gesetz zurückzuziehen und ein neues auf den Weg zu bringen“, unterstreicht Liese. Doch in Deutschland beschleunigt Lemke nun das Tempo. Bereits an diesem Mittwoch eröffnet sie in Berlin ein „Forum Wiederherstellung der Natur“, um das Projekt voranzutreiben.