Gewalt auf dem Westbalkan Warum der Kosovo-Konflikt für die Nato so prekär ist

Für die Nato zeigt sich im Westbalkan die geopolitische Gefahrenlage wie in einem Brennglas. Weil es der Europäischen Union auch nach drei Jahrzehnten nicht gelungen ist, einen Interessenausgleich in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft durchzusetzen und die sechs betroffenen Länder, wie versprochen, in ihre Gemeinschaft zu integrieren, sieht sich die Nato an ihrer Südostflanke mit einer Situation konfrontiert, die die Region jederzeit destabilisieren kann. Dabei bemühen sich drei Kräfte um wachsenden Einfluss auf die Region, gegen die die Nato strategisch ausgerichtet ist: Russland und China finden vor allem in Serbien einen willkommenen Resonanzraum, der radikale Islamismus versucht vor allem, in Bosnien Fuß zu fassen.