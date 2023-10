Nato-Verteidigungsministertreffen Bundeswehr unterstützt Israel

„Die Israelis führen einen Existenz-Abwehrkampf, das kann man nicht übersehen“, berichtete Verteidigungsminister Boris Pistorius am Rande des Treffens mit seinen 30 Nato-Kollegen in Brüssel. Das dürfe man auch nicht relativeren, fügte Pistorius hinzu. Nach dem Blick auf die Ukraine am ersten Tag der Zusammenkunft schaute das transatlantische Verteidigungsbündnis am Donnerstag auf die zeitgleich im Nahen Osten aufgetretene Gefahr für die weltweite Sicherheit. Die USA haben bereits einen Flugzeugträger-Kampfverband als Abschreckung in die Region entsandt. Auch Deutschland sagte konkrete Unterstützung zu. Allerdings tat sich das Bündnis mit einer einheitlichen Linie schwer. Dem Vernehmen nach wollte die Türkei die Hamas nicht als Terrororganisation qualifizieren. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg unterstrich, dass Israel das Recht zur Selbstverteidigung habe - „unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit“.