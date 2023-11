Nato-Ukraine-Rat tagt Im Westen wächst die Kriegsmüdigkeit

In den Niederlanden und in der Slowakei haben Gegner einer weiteren Ukraine-Unterstützung die Wahlen gewonnen. Trotz zunehmender Brutalität scheinen sich im Westen die Menschen so sehr an die Brutalität russischer Angriffe auf Zivilisten gewöhnt zu haben, dass sie nach 650 Tagen Krieg kaum mehr hinschauen möchten. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock treibt das um, als sie am Mittwoch in Brüssel am ersten Nato-Ukraine-Rat in diesem Format teilnimmt. „Sie nennt es ein „dramatisches Alarmsignal“, dass Russland gerade mit Drohnen die zivile Infrastruktur so hart angegriffen habe wie nie zuvor in diesem Krieg, dass aber „der Blick auf die Ukraine aus der Öffentlichkeit verschwindet“. Und das sei „fatal“.