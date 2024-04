Nato-Gründung 1949 Das friedenslüsterne Bündnis wird 75

Die Beschimpfung der Nato als kriegslüsterne Angriffsallianz existiert eben nur in den Kreml-Narrativen, die ganz rechts und ganz links kultiviert werden. In Wahrheit ist die Nato auch hier das Gegenteil. Der eigene Frieden geht vor. Auch vor der Sicherheit in Europa. Putin weiß das. Sonst würde er seine Grenzregionen zur Nato militärisch nicht derart entblößen. Es gibt bei der Nato kein Konzept, keinen Plan, Putin zum Aufgeben zu bewegen. Es ist wie eine Einladung an den Aggressor, das in der Ukraine mit Erfolg getestete Vorgehen auch am Rand der Nato-Staaten vorzubereiten. Mit Infiltration, Destabilisierung, inszenierten Hilferufen. Seit 2014 sieht die Nato dabei zu. Erst jetzt hat sie damit begonnen, Verteidigungspläne aufzuschreiben und im Laufe der nächsten Jahre mit Material und Personal zu unterfüttern.